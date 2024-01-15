منظمة الصحة العالمية: نحو 50 ألف إمرأة حامل في غزة بحاجة إلى مساعدة

جنيف - أفادت منظمة الصحة العالمية بوجود مليون نازحة ونحو 50 ألف إمرأة حامل في قطاع غزة بحاجة إلى مساعدات.

و كشفت رنا الحجة, مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط, خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات حالة الطوارئ الصحية بإقليم شرق المتوسط, أن احتياجات الصحة الإنجابية كبيرة في غزة.

و قالت أن هناك حوالى مليون نازحة من النساء والفتيات, وحوالى 50 ألف امرأة حامل و180 امرأة تلد كل يوم في غزة, من بينها 20 سيدة يحدث لهن مضاعفات نتيجة الولادة ويحتجن إلى علاج طبي متخصص, موضحة أن 65 ألف سيدة مرضعة ويحتجن إلى تغذية خاصة.

من جانبه, قال أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط : "إننا لازلنا نقدم المساعدات الى غزة, وللأسف تم الغاء مهمات ومساعدات إلى القطاع عدة مرات, ولكن المنظمة ملتزمة بتقديم الدعم يد بيد بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية".

و يعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية, بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار, حيث قصف الاحتلال الصهيوني نحو 108 مركبات إسعاف, وهناك 11 مستشفى من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

فيما أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أمس الاحد, أن الأزمة الإنسانية المستمرة الناجمة عن العدوان الصهيوني على قطاع غزة, والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 24 ألف فلسطيني وتشريد ما يقرب من مليونين آخرين, تمثل واحدة من العمليات "الأكثر تعقيدا وتحديا" في العالم.