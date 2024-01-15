فلسطين: "أونروا" تعلن إرتفاع عدد قتلى موظفيها في غزة إلى 150 شخصا

غزة - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، يوم الإثنين، إرتفاع إجمالي قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 150 شخصا، وذلك منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

و قالت "أونروا", في بيان لها, أن العدد الاجمالي لموظفيها اللذين قتلوا منذ بدء عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة بلغ 150 شخصا.

و أضافت أن "ما يصل إلى 9ر1 مليون شخص نزحوا في مختلف أنحاء قطاع غزة, مشيرة إلى أن العائلات يتم إجبارها على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان".

و أفادت بأنه "حتى الجمعة الماضي هناك ما يقرب من 4ر1مليون نازح في 154 منشأة تابعة للوكالة في كافة محافظات قطاع غزة, مؤكدة أن تحركات السكان الكبيرة نحو الجنوب لا تزال مستمرة".

و نبهت الوكالة إلى أن قدرتها على تقديم الدعم الإنساني وتحديث البيانات في عدد من مناطق غزة "مقيدة بشدة".

و يشهد قطاع غزة, منذ بدء عدوان جيش الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه, في وقت تؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جدا, مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.