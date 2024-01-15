إسبانيا: برلمانات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي تجدد دعمها لكفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير

مدريد - جددت برلمانات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي في إسبانيا، إلتزامها الثابت بحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو مبدأ تدعمه قرارات الأمم المتحدة ويتوافق تماما مع القانون الدولي، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص) يوم الإثنين.

و شهد المؤتمر البرلماني الدولي ال27 "السلام والحرية للشعب الصحراوي" الذي عقد في برلمان منطقة الباسك الإسبانية المتمتعة بالحكم الذاتي وحضره ممثلون عن

الجمعيات الإقليمية من جميع أنحاء إسبانيا, اعتماد إعلان مفصل يتناول القضايا الحاسمة المتعلقة بكفاح شعب الصحراء الغربية, وفقا للوكالة.

و أكد الإعلان على "الإرث الكبير للاتفاقات السابقة والإعلانات المتعاقبة" التي تمت الموافقة عليها منذ مؤتمر بالما دي مايوركا في عام 1992.

و أكد الموقعون من جديد في هذا الإطار الالتزام الثابت بحقوق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وهو مبدأ تؤيده قرارات الأمم المتحدة ويتفق تماما مع القانون الدولي.

و من بين النقاط الأكثر صلة بالموضوع, يعرب البيان عن عدم موافقته على تغيير موقف رئيس الحكومة الإسبانية الأحادي بشأن الصحراء الغربية. ويصر النص على وضع جبهة البوليساريو كممثل وحيد وشرعي للشعب الصحراوي, وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

و شجب نص الإعلان بشدة احتلال المغرب للصحراء الغربية ودعا إلى إيفاد بعثات برلمانية للتحقق من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.

كما دعا إلى العمل النشط داخل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لتوسيع نطاق عمل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) حتى يشمل رصد حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

فيما يتعلق بالحكم القادم لمحكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي تشمل بصفة غير قانونية مياه الصحراء الغربية, يتخذ الإعلان موقفا استباقيا حيث يحث إسبانيا وبروكسل على "الدخول في مفاوضات مع جبهة البوليساريو لإقامة علاقات تجارية واقتصادية".

و يستند هذا الاعلان إلى حكم سابق للمحكمة بأن المغرب والصحراء الغربية اقليمان متمايزان ومنفصلان.

و طالب الاعلان من جهة أخرى, بالإفراج الفوري عن أسرى مجموعة "أكديم إزيك" ودعم عائلاتهم في كفاحهم الدؤوب من أجل العدالة والحرية.

كما نددت الوثيقة بنهب المغرب للموارد الطبيعية للصحراء الغربية, وحثت الشركات على احترام القانون الدولي والتفاوض مع الممثل الشرعي للشعب الصحراوي, جبهة البوليساريو.

و في الاخير, ناشد الإعلان, وسائل الإعلام والجامعات والهيئات القضائية والسياسية والإدارية مواصلة العمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

و ستحال هذه الوثيقة, حسب وكالة الأنباء الصحراوية, إلى الهيئات الدولية والوطنية الرئيسية, بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة المغرب والمفوضية الأوروبية والبيت الملكي لإسبانيا.