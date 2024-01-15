عشرات الشهداء والجرحى في قصف للإحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة

غزة (فلسطين المحتلة) - إستشهد عشرات الفلسطينيين أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين في قصف الإحتلال الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة جوا وبرا وبحرا في اليوم ال101 من العدوان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الإثنين.

و أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 16 مواطنا بينهم 6 أطفال في قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين و أصيب 15 آخرين بجروح مختلفة بعد قصف من طيران الاحتلال لمنزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

و فجر جيش الاحتلال أيضا عددا من منازل المواطنين في قرية المصدر وسط قطاع غزة, كما شن غارات جوية كثيفة ضد مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

و جرى انتشال جثماني شهيدين في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة, كما انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا كبيرا من الشهداء والإصابات بعد استهداف منزل في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم.

و لليوم الرابع على التوالي, يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة, بسبب العدوان المتواصل.

و يعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر إذ وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80 بالمائة بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

و هذه هي المرة السابعة على الأقل التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي,علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

و يرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت, تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

و أفادت مصادر طبية بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا مع تسجيل 252 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

و ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف مصاب و 8 آلاف مفقود مع تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.