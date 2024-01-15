Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

عشرات الشهداء والجرحى في قصف للإحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 18:44     الفئـة : دولــي

 غزة (فلسطين المحتلة) - إستشهد عشرات الفلسطينيين أغلبهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، إضافة لعدد من المفقودين في قصف الإحتلال الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة جوا وبرا وبحرا في اليوم ال101 من العدوان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) يوم الإثنين.

و أفادت مصادر طبية في القطاع باستشهاد 16 مواطنا بينهم 6 أطفال في قصف طيران الاحتلال الحربي المتواصل على خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد 6 مواطنين و أصيب 15 آخرين بجروح مختلفة بعد قصف من طيران الاحتلال لمنزل في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

و فجر جيش الاحتلال أيضا عددا من منازل المواطنين في قرية المصدر وسط قطاع غزة, كما شن غارات جوية كثيفة ضد مخيمي البريج والمغازي وسط القطاع.

و جرى انتشال جثماني شهيدين في منطقة عبسان شرق خان يونس جنوب قطاع غزة, كما انتشلت طواقم الدفاع المدني عددا كبيرا من الشهداء والإصابات بعد استهداف منزل في حي الصبرة بمدينة غزة فجر اليوم.

و لليوم الرابع على التوالي, يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة, بسبب العدوان المتواصل.

و يعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر إذ وصل حجم الدمار إلى ما يزيد على 80 بالمائة بالإضافة إلى تعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر خلال قيامها بعملها بالرغم من وجود تنسيق مسبق عن طريق المؤسسات الدولية.

و هذه هي المرة السابعة على الأقل التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي,علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلفه العدوان في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

و يرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت, تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم.

و أفادت مصادر طبية بأن الاحتلال الصهيوني ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 132 شهيدا مع تسجيل 252 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية.

و ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 24 ألف شهيد و61 ألف مصاب و 8 آلاف مفقود مع تدمير واسع في الممتلكات والبنية التحتية.

آخر تعديل على الإثنين, 15 جانفي 2024 19:30
كلـمات مفتـاحيــة :
عشرات الشهداء والجرحى في قصف للإحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 18:44     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.15

ضابط منشق يكشف معاناة الجيش المغربي أمام قوة مقاتلي الجيش الصحراوي قبل اتفاق وقف اطلاق…

24.01.15

كأس إفريقيا (الجزائر-انغولا) : التشكيلتان الأساسيتان للفريقين

24.01.15

كرة اليد/كأس إفريقيا2024- الجزائر: المدرب الوطني يختار 18 لاعبا لموعد القاهرة

24.01.15

كرة اليد/بطولة إفريقيا للأمم 2024 رجال: بطولة إفريقيا للأمم في نقاط

24.01.15

كرة اليد/بطولة إفريقيا للأمم: مشوار المنتخب الجزائري بالأرقام منذ 1976

24.01.15

رئيس المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر-اليابان" يستقبل وفدا عن المجموعة البرلمانية…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.10

السنة الأمازيغية الجديدة: أهمية إبراز الأبعاد التاريخية والثقافية للهوية الوطنية

24.01.11

السيد بوغالي يجري بطهران محادثات مع رئيس مجلس الشورى الإيراني

24.01.11

السنة الميلادية الجديدة: رئيس الجمهورية يهنئ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي

24.01.11

مجلس الأمة: استئناف الجلسات العامة يوم الاثنين المقبل

24.01.11

السيد قوجيل يهنئ الجزائريين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة

24.01.11

رئيس الجمهورية يهنئ الشعب الجزائري بحلول العام الأمازيغي الجديد