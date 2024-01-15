فلسطين: الاحتلال الصهيوني يقتحم حي "جبل الطويل" بالضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني,اليوم الاثنين, حي "جبل الطويل" في مدينة البيرة, بالضفة الغربية, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي "جبل الطويل", دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي ذات السياق لاحقت قوة من جيش الاحتلال عددا من الأطفال بمنطقة "الجبل" في بلدة "بيتونيا", غرب رام الله, قرب مفترق سجن "عوفر" العسكري, المقام على أراضي البلدة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.