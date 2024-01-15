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رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بقرار مستعجل لوقف العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 15:12     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية, اليوم الاثنين, محكمة العدل الدولية, بقرار مستعجل, لوقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة والذي تجاوز ال100 يوم.

وفي كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء في مدينة رام الله, طالب اشتية الصليب الأحمر بممارسة كل ضغط ممكن للوصول إلى الأسرى الذين يحتجزهم الاحتلال الصهيوني في أماكن غير معلومة وقد استشهد البعض منهم والتصريح علنا حول أوضاعهم.

كما دعا إلى متابعة ملف التنكيل بالأسرى في كل سجون الاحتلال, مضيفا أن "هناك اليوم أكثر من 9 آلاف سجين فلسطيني في سجون الاحتلال, في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية".

من جهة أخرى, طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بقرار مستعجل من محكمة العدل الدولية, بوقف العدوان على غزة وإدخال كميات كافية من الطعام والمساعدات الإنسانية, معربا عن أمله في أن "لا يتم تسييس المحكمة و أن يكون قرارها مهنيا وقانونيا يستند إلى القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

و أعقب قائلا: "مع إدراكنا أنه سيتم استبدال القضاة مع نهاية هذا الشهر, فإننا نأمل أن يكون القرار الأولي حول وقف العدوان قبل ذلك".

ويومي الخميس والجمعة الماضيين, عقدت المحكمة جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا على خلفية الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة.

يشار إلى أنه ومنذ أكثر من 100 يوم, يشن الاحتلال الصهيوني حربا مدمرة على غزة, أسفرت عن استشهاد 23 ألفا و968 فلسطينيا وإصابة 60 ألفا و582 آخرين, معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن, إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة, حسب سلطات قطاع غزة والأمم المتحدة.

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب محكمة العدل الدولية بقرار مستعجل لوقف العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : الإثنين, 15 جانفي 2024 15:12     الفئـة : دولــي   شارك

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