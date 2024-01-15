فلسطين : قوات الاحتلال الصهيوني تستولي على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين

وأضاف نادي الأسير في بيان له, نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), أن الاحتلال استهدف البنى التحتية بما فيها تجريف الشوارع والممتلكات العامة, كما جرى في جنين وطولكرم بشكل أساسي وهدم منازل تعود لعائلات معتقلين وشهداء فلسطينيين, فضلا عن الاقتحامات التي طالت خلال الفترة الماضية محلات للصرافة, حيث تم خلالها الاستيلاء على أموال دون أي وجه حق.
وأوضح أن الاحتلال انتهج سياسة الاستيلاء على الأموال والممتلكات, التي تصاعدت على مدار السنوات القليلة الماضية بشكل كبير وتحولت إلى إحدى أبرز السياسات الثابتة وتركزت بشكل أساسي في القدس, من خلال استحداث قوانين وتشريعات لشرعنة عمليات الاستيلاء.
وكانت آخر عمليات الاقتحام التي طالت منازل عائلات المعتقلين, ما جرى فجر اليوم بحق عائلات المعتقلين ببلدة كوبر برام الله, حيث تم اقتحام منازلهم وإحداث عمليات تخريب واسعة وتدمير وتم الاستيلاء على مركبتين وأموال.