فلسطين: المستوطنون اصبحوا اكثر خطورة بعد تسليحهم من قبل قوات الاحتلال

و قال المكتب الفلسطيني, في بيان له, إن المستوطنين يستغلون ظروف العدوان الوحشي على قطاع غزة, ليشعلوا الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة المحتلة, مضيفا بأنهم "أصبحوا أكثر تنظيما وخطورة بعد أن قررت سلطات الاحتلال تسليحهم في ضوء التحاق عدد كبير منهم بالجيش للقتال في قطاع غزة".
و اوضح, في السياق, أن" المستوطنين اليوم منظمون في تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية "ميليشيات" تعمل جنبا الى جنب مع القوات المخصصة, لتأمين أمن المستعمرات والمستعمرين في الضفة المحتلة", مشيرا الى أن بعضها كان يشكل قبل العدوان القوة الغاشمة في اقتحام المدن والقرى والمخيمات, التي ترتكب فيها هذه الأيام جرائم يومية.
و خلص المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان بفلسطين, الى أن "هذه القوة انتقلت الى جبهة القتال في قطاع غزة وكبديل لها", منبها الى أن سلطات الاحتلال قررت بناء تشكيلات تعددت مسمياتها تضم عددا كبير من عناصر احدى الجماعات الارهابية تتخذ من طابع المدني واجهة لممارساتها.