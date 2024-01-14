فلسطين: المستوطنون اصبحوا اكثر خطورة بعد تسليحهم من قبل قوات الاحتلال

كأس إفريقيا 2023/:المجموعة 4 /الجولة 1 - الجزائر-أنغولا/ واثقون وجاهزون للمنافسة -

كأس إفريقيا 2023/ المجموعة 4/ الجولة 1 - الجزائر-أنغولا/: المباراة الأولى لحظة حاسمة -

كأس افريقيا 2023/الجزائر-أنغولا : اللاعبون والطاقم الفني يكتشفون ملعب السلام بمدينة بواكي -

المنيعة: أكثر من 40 مشاركا في صالون الفلاحة والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية في طبعته الثانية -

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: فضاء جديد إلكتروني لإبراز فرص الاستثمار -

الجزائر ونيكاراغوا يتقاسمان قيم الدفاع عن السيادة وإحترام القانون الدولي -

سوناطراك والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوقعان على ملحق لمذكرة التفاهم بين الطرفين -

ورقلة: تصدير أزيد من 60 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو ليبيا -

مجلس الأمة: زهانة يعرض نص القانون المعدل لقانون الطيران المدني أمام اللجنة المختصة -

مجلس الأمة يشارك الجالية الوطنية بفرانكفورت إحتفالات رأس السنة الأمازيغية -

المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون -

الصحفي بالتلفزيون الجزائري إبراهيم سبعون في ذمة الله -

رئيس الجمهورية يحرص دائما على جعل إنشغالات المواطن محور كل الإهتمامات -

عون يؤكد من باتنة أن مصنع بلورات الأنسولين الذي سينجز بالولاية يعد الوحيد في إفريقيا -

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر -

إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا لعرض ومناقشة نص قانون تدابير الحصول على النفقة -

العدوان الصهيوني على غزة: 100 يوم من القتل والتهجير تخلق أزمة صحية و إنسانية غير مسبوقة -

التأكيد على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي لجعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني -