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إسبانيا: البرلمان الباسكي يحتضن الندوة ال27 "سلام وحرية للشعب الصحراوي"

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:35     الفئـة : دولــي

مدريد- إحتضن البرلمان الباسكي أمس السبت الندوة البرلمانية ال27 "سلام وحرية للشعب الصحراوي" و التي شارك فيها ممثلون عن المجالس الإقليمية لكل اسبانيا.

و شارك في هذا الحدث ممثلون عن المجالس التشريعية لنفارو و كاتالونيا و ريوخا و اراغون و كاستيليا و ليون و جزر البليار و الكناري و كانتابريا و مدريد و استوريا و ذلك من اجل "الحديث و الاتفاق على اعلان" يطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي, حسب وسائل اعلام محلية.

في هذا الصدد, اكدت باكرتسو تيخيريا رئيسة برلمان الباسك ان "قضية الشعب الصحراوي هي كذلك قضية الشعب الباسكي", مشيرة الى ان "هذا الاحساس بالتضامن بارز منذ عديد السنوات من خلال عديد المبادرات التي اقرها البرلمان".

قبل ان تؤكد "انها مبادرات تتطلب حلا سياسيا عادلا و محترما لمبدا اساسي يتمثل في حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير".

و اضافت ان العمل المحقق و القرارات المتخذة من قبل الندوة البرلمانية "سلام و حرية للشعب الصحراوي" شيء ايجابي من اجل التوصل الى هذا "الحل السياسي العادل".

و من قرارات ومطالب الندوة هناك حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و نهاية الاحتلال غير المشروع للصحراء الغربية من قبل المغرب و التنديد بانتهاكات المحتل المغربي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة، كما اشارت رئيسة البرلمان الى الطلب الموجه للأمم المتحدة من اجل التوصل الى حل عادل و نهائي.

و تابعت السيدة تيخيريا تقول ان "جميع هذه المطالب يشاطرها و يدعمها هذا البرلمان".

من جانبه قرا ممثل البرلمان الصحراوي, ديه محمد نوشة, رسالة من رئيس هذه الهيئة للجمهورية الصحراوية, حامة سلامة, دعا فيها الى "التفكير في صيغ و وسائل من اجل انهاء احتلال المغرب للصحراء الغربية و الانتهاكات الممنهجة لحقوق الانسان و نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية".

كما دعا الى العمل من "اجل وضع حد للحصار العسكري و الاعلامي المفروضة على الاراضي الصحراوية المحتلة و تحرير المدنيين الصحراويين المحتجزين تعسفا في السجون المغربية" و كذلك "تكثيف الجهود من اجل الضغط على البلدان الاوروبية و الاتحاد الاوروبي بغية احترام القانون الدولي".

من جانبه اكد ممثل جبهة البوليساريو في اسبانيا, عبد الله عربي, ان الندوة "جد هامة" لأنها "تمكننا من الحصول على اطار برلماني لمتابعة السياسة الخارجية للدولة الاسبانية بالنظر الى مسؤوليتها تجاه الشعب الصحراوي و مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".

و قد تناول المشاركون في هذا الحدث, المسالة الصحراوية بمختلف جوانبها عبر سلسلة من المداخلات قدمها محمد فاضل ابراهيم احمد, ممثل جبهة البوليساريو في بلاد الباسك و كارميلو راميراز, رئيس اتحادية هيئات التضامن مع شعب الصحراء الغربية, و ايناس ميراندا, رئيس الجمعية الدولية للقانونيين من اجل الصحراء الغربية.

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 19:28
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إسبانيا: البرلمان الباسكي يحتضن الندوة ال27 "سلام وحرية للشعب الصحراوي"
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 18:35     الفئـة : دولــي   شارك

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