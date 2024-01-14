العدوان على غزة: الكيان الصهيوني جعل الحياة في القطاع "مستحيلة"

و أضافت ألبانيز, يوم الأحد, في تصريحات صحفية أن الكيان الصهيوني "خلق ظروفا تجعل الحياة مستحيلة في غزة".
كما أشارت إلى أن حوالي ألف طفل خضعوا لعمليات بتر دون تخدير, متسائلة عن سبب رفض سلطات الاحتلال السماح بدخول الأدوية اللازمة للتخدير إلى غزة.
و وصفت المقررة الأممية الوضع في غزة بـ"الكارثي", معتبرة أنه "سيكون من الصعب للغاية إعادة تأهيل غزة حتى لو توقف العدوان".
و في إشارة إلى أن 8 بالمئة فقط من سكان غزة يحصلون على مساعدات الأمم المتحدة, أكدت ألبانيز أن الأسباب الرئيسية لهذا الوضع هي عدم إمكانية الوصول إلى الشمال والقصف العنيف لجيش الاحتلال, بما في ذلك المناطق التي تم إعلانها "آمنة", مذكرة بأنه لا يمكن تقديم المساعدات جراء مواصلة القصف الصهيوني المكثف.
و منذ 7 أكتوبر الماضي, يشن جيش الإحتلال عدوانا مدمرا على غزة خلّف حتى اليوم الأحد 23 ألفا و968 شهيدا, و60 ألفا و582 جريحا, معظمهم أطفال ونساء, و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة", وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.