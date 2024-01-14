العدوان على غزة: الكيان الصهيوني جعل الحياة في القطاع "مستحيلة"

المنيعة: أكثر من 40 مشاركا في صالون الفلاحة والصناعات التحويلية والثروة الحيوانية في طبعته الثانية -

وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية: فضاء جديد إلكتروني لإبراز فرص الاستثمار -

سوناطراك والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يوقعان على ملحق لمذكرة التفاهم بين الطرفين -

ورقلة: تصدير أزيد من 60 ألف لتر من الأكسجين السائل نحو ليبيا -

مجلس الأمة: زهانة يعرض نص القانون المعدل لقانون الطيران المدني أمام اللجنة المختصة -

المديرية العامة للإتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي إبراهيم سبعون -

الصحفي بالتلفزيون الجزائري إبراهيم سبعون في ذمة الله -

رئيس الجمهورية يحرص دائما على جعل إنشغالات المواطن محور كل الإهتمامات -

عون يؤكد من باتنة أن مصنع بلورات الأنسولين الذي سينجز بالولاية يعد الوحيد في إفريقيا -

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر -

إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا لعرض ومناقشة نص قانون تدابير الحصول على النفقة -

العدوان الصهيوني على غزة: 100 يوم من القتل والتهجير تخلق أزمة صحية و إنسانية غير مسبوقة -

التأكيد على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي لجعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني -

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: فرصة هامة للتنسيق و الحوار حول دور الغاز المتزايد في المزيج الطاقوي العالمي -

الرابطة الأولى موبيليس تسوية رزنامة الجولة ال7: إ. الجزائر- م. وهران .. الحمراوة في مهمة صعبة أمام أصحاب الدار -

كأس إفريقيا 2023/المجموعة الرابعة الجزائر- انغولا : الخضر عازمون على تحقيق انطلاقة موفقة -

سكك حديدية: إطلاق سبعة مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالشبكة، ثلاثة منها ستستلم قريبا -

كأس إفريقيا للأمم 2023: كوت ديفوار تفوز على غينيا بيساو (2-0) في المباراة الافتتاحية -