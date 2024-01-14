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نادي الأسير: قوات الإحتلال الصهيوني إعتقلت 5875 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 16:18     الفئـة : دولــي

رام الله (الضفة الغربية) - أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن إجمالي عدد المواطنين الذين إعتقلتهم قوات الإحتلال الصهيوني من الضفة الغربية منذ بدء عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر الماضي، بلغ 5875 شخصا.

و ذكر النادي في بيان له, أن "حملات الاعتقال لم تستثن أيا من الفئات بمن في ذلك النساء والأطفال", مشيرا إلى أن "عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال بلغ نحو 200, فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية ديسمبر الماضي 355 طفلا".

و ذكر البيان أن سلطات الاحتلال "أصدرت أكثر من 2856 أمر اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر الماضي, ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من 3290, وهي النسبة الأعلى منذ عام 1987".

و أضاف أنه ,"على صعيد معتقلي قطاع غزة ما زال الاحتلال يواصل الإخفاء القسري بحق المعتقلين ويرفض الكشف عن أي معطيات بشأن مصيرهم ,أو أعدادهم الدقيقة وأماكن احتجازهم".

و بلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر الماضي 8800 معتقل.

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 19:31
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نادي الأسير: قوات الإحتلال الصهيوني إعتقلت 5875 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 16:18     الفئـة : دولــي   شارك

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