نادي الأسير: قوات الإحتلال الصهيوني إعتقلت 5875 فلسطينيا من الضفة الغربية منذ أكتوبر الماضي

و ذكر النادي في بيان له, أن "حملات الاعتقال لم تستثن أيا من الفئات بمن في ذلك النساء والأطفال", مشيرا إلى أن "عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال بلغ نحو 200, فيما تجاوز عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال حتى نهاية ديسمبر الماضي 355 طفلا".
و ذكر البيان أن سلطات الاحتلال "أصدرت أكثر من 2856 أمر اعتقال إداري منذ السابع من أكتوبر الماضي, ووصل عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال لأكثر من 3290, وهي النسبة الأعلى منذ عام 1987".
و أضاف أنه ,"على صعيد معتقلي قطاع غزة ما زال الاحتلال يواصل الإخفاء القسري بحق المعتقلين ويرفض الكشف عن أي معطيات بشأن مصيرهم ,أو أعدادهم الدقيقة وأماكن احتجازهم".
و بلغ إجمالي عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية ديسمبر الماضي 8800 معتقل.