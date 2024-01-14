إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا

رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد ثلاثة سفراء جدد لدى الجزائر -

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا -

مجلس الأمة: جلسة علنية غدا لعرض ومناقشة نص قانون تدابير الحصول على النفقة -

العدوان الصهيوني على غزة : 100 يوم من القتل والتهجير تخلق أزمة صحية و إنسانية غير مسبوقة -

التأكيد على ضرورة تثمين مخرجات البحث العلمي لجعل الجامعة قاطرة للاقتصاد الوطني -

قمة منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر: فرصة هامة للتنسيق و الحوار حول دور الغاز المتزايد في المزيج الطاقوي العالمي -

سكك حديدية: إطلاق سبعة مشاريع لربط صوامع تخزين الحبوب بالشبكة، ثلاثة منها ستستلم قريبا -

كأس إفريقيا للأمم 2023: كوت ديفوار تفوز على غينيا بيساو (2-0) في المباراة الافتتاحية -

بطولة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 13) : اتحاد خنشلة يرتقي إلى الوصافة و وفاق سطيف يتراجع -

العمل على تحسين مؤشرات الخدمة العمومية من خلال تشخيص عرائض المواطنين -

هزة أرضية بقوة 3ر4 درجات على سلم ريشتر بولاية غليزان -

بإقتراح من الجزائر: مجلس الأمن يرفض بالإجماع أي تهجير قسري للفلسطينيين من غزة -

بنوك: القرض الشعبي الجزائري يودع طلبه لدخول بورصة الجزائر -

شؤون دينية: تسوية وضعية قرابة 5000 ملك وقفي -

كأس إفريقيا للأمم 2023/الجزائر-أنغولا: الخضر يبلغون أقصى درجات التركيز قبل يومين من دخول المنافسة القارية -

القرار 12-75 (شهادة-مؤسسة ناشئة، شهادة مشروع مبتكر): حركية كبيرة للمدينة الجامعية لوهران -

عنابة: افتتاح الصالون الوطني للصناعات الغذائية والتغليف -

دراجة المضمار/ البطولة الأفريقية-2024: المنتخب الجزائري يحصد ست ميداليات جديدة منها واحدة ذهبية -

أحياء عدل : إطلاق عملية بيع بالتراضي لمحلات تجارية وخدماتية -