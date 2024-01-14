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إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 15:36     الفئـة : دولــي
إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا

غزة - ارتفعت حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي ,إلى 23 ألفا و968 شهيدا ,و60 ألفا و582 مصابا, 70 بالمئة منهم من الاطفال و النساء, حسب ما أعلنته السلطات الصحية الفلسطينية في غزة اليوم الاحد.

وقالت المصادر ذاتها ,أن قوات الاحتلال" ارتكبت 11 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 25 شهيدا و265 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية", مشيرة الى أنه, "خلال 100 يوم من العدوان الصهيوني على قطاع غزة تعمد الاحتلال محو أحياء سكنية بعوائلها ,كما تعمد الإضرار بالمنظومة الصحية وتدمير بنيتها التحتية".

وأوضحت أنه," خلال 100 يوم من العدوان المتواصل قتل 337 اطارا صحيا واعتقل 99 آخرون في ظروف قاسية  ,كما تعمد الاحتلال استهداف 150 مؤسسة صحية وإخراج 30 مستشفى و53 مركزا صحيا عن الخدمة وتدمير 121 سيارة إسعاف".

كما ارتكب الاحتلال الصهيوني أكثر من 2000 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

آخر تعديل على الأحد, 14 جانفي 2024 16:21
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إرتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى قرابة 23 ألف و 968 شهيدا
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 15:36     الفئـة : دولــي   شارك

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