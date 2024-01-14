فلسطين: الخارجية تطالب الدول الداعمة لعدوان الإحتلال الصهيوني على غزة بالتراجع عن مواقفها

رام الله (فلسطين المحتلة) - طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الأحد, الدول الداعمة لعدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وإطالة أمده, بالتراجع عن مواقفها, لافتة إلى أنه بعد مائة يوم على أكبر كارثة إنسانية بالتاريخ, ارتكب الكيان الصهيوني جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء.

و نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), بيان صحفيا للوزارة, قالت فيه إنه "بعد مئة يوم من الإبادة الجماعية والمعاناة والآلام والعذابات والقهر والظلم والدموع, و75 عاما على نكبة شعبنا, والمجتمع الدولي يعيد إنتاج فشله في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية ويكرر عجزه وتقاعسه في حل القضية الفلسطينية وانهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من ممارسة حقه في تقرير المصير", يواصل الاحتلال الصهيوني الاستفادة من "هذا الفشل والتقاعس ويوظفه للامعان في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

و لفتت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال الصهيوني حول قطاع غزة إلى مكان غير صالح للسكن, وارتكب جرائم مروعة راح ضحيتها ما يقارب مئة ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود غالبيتهم من الأطفال والنساء, مشيرة إلى فرضه النزوح قسرا على ما يقرب من مليونين دون أي ملجأ آمن ودون الحد الأدنى من مقومات الحياة والاحتياجات الإنسانية الأساسية.

وأضافت أن ما يقوم به الكيان الصهيوني "حرب ممنهجة لتدمير الأونروا وإخراجها عن الخدمة بما يعنيه ذلك من أبعاد سياسية, ومسح كامل للمخيمات والمناطق في القطاع تمهيدا لإعادة صياغة واقع القطاع بجميع أبعاده العمرانية والسكانية بما يخدم أجندته".

و استنكرت الخارجية الفلسطينية مضي الاحتلال الصهيوني في حصاره الظالم على الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس المحتلة وارتكاب أفظع الجرائم بحق المواطنين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم, وإطلاق يد ميليشيات المستوطنين المسلحة المدعومة من قبل مسؤولين لدى الاحتلال الصهيوني لارتكاب أبشع الانتهاكات وتوسيع السيطرة الاستعمارية على المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين.