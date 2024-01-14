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"مراسلون بلا حدود": الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة

  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 14:15     الفئـة : دولــي

باريس - أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود", عن اعتزام المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الكيان الصهيوني ضد الصحفيين في الأراضي الفلسطينية بما فيها قطاع غزة.

وقالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان لها أمس السبت, تداولته وسائل الإعلام, أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية, كريم خان, أوضح بأن التحقيق في الانتهاكات التي تحدث بالأراضي الفلسطينية المحتلة ستشمل الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.

من جانبه, قال الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود", كريستوف ديلوار, إن ردا حاسما من قبل المحكمة الجنائية الدولية يجب أن يحدث إزاء تعرض الصحفيين للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.

ووفقا لمكتب الإعلام في قطاع غزة فإن حصيلة الشهداء الصحفيين والصحفيات في القطاع ارتفع إلى 117 شهيدا وشهيدة, نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي.

ويشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود" كانت قد تقدمت بطلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الصحفيين الذين استشهدوا في القطاع, منذ 7بداية العدوان الصهيوني على غزة.

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"مراسلون بلا حدود": الجنائية الدولية تعتزم التحقيق في جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة
  أدرج يـوم : الأحد, 14 جانفي 2024 14:15     الفئـة : دولــي   شارك

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