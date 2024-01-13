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الإتحاد الدولي للصحفيين يطالب مجددا الكيان الصهيوني برفع الحظر على دخول الصحافة الدولية إلى غزة

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 13:58     الفئـة : دولــي

بروكسل - جدد الإتحاد الدولي للصحفيين مطالبته الكيان الصهيوني، أمس الجمعة، السماح للصحافة الدولية بدخول غزة لضمان التغطية المستقلة للعدوان الذي يشنه جيش الإحتلال على القطاع، والتوقف عن تقويض حرية الصحافة.

و اعرب الاتحاد الدولي للصحفيين في بيان له, عن خشيته من أن يساهم تمديد الحظر على دخول الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الى غزة, عقب رفض الكيان الصهيوني مؤخرا التماسا تقدمت به رابطة الصحافة الأجنبية في القدس المحتلة, في استمرار سيطرة الجيش الصهيوني "على تغطية الصحافة الدولية للحرب في القطاع".

و قدمت رابطة الصحافة الأجنبية في الاراضي الفلسطينية المحتلة, التماسا إلى ادارة الاحتلال الصهيونية في 19 ديسمبر, للسماح الفوري للمراسلين الدوليين بالدخول إلى قطاع غزة, لكن دون جدوى.

و أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن الحظر الصهيوني "لا يمنع الصحفيين من القيام بعملهم فحسب, بل يحرم الجمهور من حقه في حرية التعبير, والذي يشمل الحق في تلقي المعلومات ونقلها دون تدخل أو رقابة من السلطة العامة وعبر الحدود".

و دعا الاتحاد الدولي للصحفيين, مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين, في 28 أكتوبر  الماضي, الاحتلال الصهيوني, إلى "الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان, والعمل على منع ارتكاب أي جرائم بموجب القانون الدولي والتحريض عليها, بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية".

و قال أنطوني بيلانجي, أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين : منذ 13 أكتوبر ومنذ التواصل مع منظمة "اليونيسكو", تم مطالبة الاحتلال الصهيوني ب"السماح للمؤسسات الإعلامية الدولية بدخول قطاع غزة وبأن يتمكن الصحفيون الدوليون من دخول المدينة والعمل إلى جانب الصحفيين الفلسطينيين لتوثيق ونقل ما يجري هناك", مؤكدا أن تمديد حظر دخول الصحافة الدولية إلى قطاع غزة "هو بمثابة حرمان للعالم من التعرف على مزيد من حقيقة ما يحدث في غزة".

و كانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أدانت الأربعاء الماضي قرار المحكمة العليا الصهيونية رفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية السماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة, معتبرة القرار "انتهاكا صارخا لحرية الإعلام, وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب, تضاف إلى جرائم الاحتلال المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين" التي راح ضحيتها حتى الآن 117 صحفيا.

و طالبت النقابة, كافة المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين بضرورة الضغط على الاحتلال للسماح للصحفيين بدخول قطاع غزة, من أجل التغطية الإعلامية لجرائم الاحتلال وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 14:01
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الإتحاد الدولي للصحفيين يطالب مجددا الكيان الصهيوني برفع الحظر على دخول الصحافة الدولية إلى غزة
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 13:58     الفئـة : دولــي   شارك

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