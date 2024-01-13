الأمم المتحدة تندد ب "الصعوبات المتزايدة" لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

و قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية, أندريا دي دومينيكو, في تصريح صحفي بجنيف إن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم" من طرف جيش الاحتلال, موضحا أن الكيان الصهيوني وافق "جزئيا على ثلاث مهمات أول أمس الخميس, غير أنه لم يوافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة".

و اتهم المسؤول الاممي, الاحتلال الصهيوني برفضه بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات, محذرا من أن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق".