الأمم المتحدة تندد ب "الصعوبات المتزايدة" لإيصال المساعدات إلى شمال قطاع غزة

و قال ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية, أندريا دي دومينيكو, في تصريح صحفي بجنيف إن "العمليات في الشمال تزداد تعقيدا. نصطدم برفض منتظم" من طرف جيش الاحتلال, موضحا أن الكيان الصهيوني وافق "جزئيا على ثلاث مهمات أول أمس الخميس, غير أنه لم يوافق في الأيام السابقة سوى على مهمة واحدة من أصل سبعة".
و اتهم المسؤول الاممي, الاحتلال الصهيوني برفضه بشكل "منتظم جدا" إيصال الوقود الذي تحتاج إليه المستشفيات, محذرا من أن هذا الوضع "بصدد بلوغ مستوى من اللاإنسانية يفوق المنطق".
و كانت الأمم المتحدة قد حذرت سابقا من مواجهة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة "تهديدا ثلاثيا" يتمثل في العدوان والمرض بسبب عدم وجود مياه نظيفة والجوع بسبب نقص الطعام, معتبرة الأوضاع هناك "غير مسبوقة".
و أفادت لوسيا إلمى, الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) -في تصريحات بعد عودتها من غزة حيث قضت أسبوعا هناك- بأن "آلاف الأطفال في القطاع توفوا بالفعل و أن آلافا آخرين سيموتون أيضا في حال عدم معالجة ثلاث مشكلات ملحة على الفور, وهي الأمان من القصف ولوجستيات تقديم المساعدات واستئناف القطاع التجاري".