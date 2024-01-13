إستشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة أخرين جراء قصف الإحتلال الصهيوني على غزة

غزة - إستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب آخرون، يوم السبت، جراء قصف الإحتلال الصهيوني المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا.

و ذكرت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني انتشال طواقم الدفاع المدني جثامين 20 شهيدا، بينهم أطفال، ونساء، إثر قصف الاحتلال لمنزل في حي الدرج بمدينة غزة، وقبل قليل، استشهد 3 أشخاص، وأُصيب آخرون بجروح، في قصف مسيرة صهيونية بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

و وصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر، جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس، و شنت طائرات الاحتلال حزاما ناريا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

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كما استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل في حي الدعوة شمال النصيرات وسط القطاع؛ ما أسفر عن استشهاد العشرات، وإصابة آخرين بجروح، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض. كما شهدت شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، قصفا مكثفا. و اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني, اليوم, ستة فلسطينيين من بينهم طفل, من شارع الصف, وسط مدينة بيت لحم. كما داهمت تلك القوات منازل أربعة أسرى, في منطقة واد شاهين في بيت لحم وقامت بتفتيشها.

و منذ السابع من أكتوبر الماضي يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف في حصيلة غير نهائية 23 ألفا و 708 شهداء بالإضافة إلى نحو 60 ألفا و5 مصابين أكثر من 70% منهم نساء وأطفال إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.