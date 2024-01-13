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مسؤول الإغاثة الأممي يشدد على ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 11:30     الفئـة : دولــي
مسؤول الإغاثة الأممي يشدد على ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة

نيويورك - شدد منسق الإغاثة الطارئة التابع للأمم المتحدة مارتن غريفيث، الجمعة ضرورة "الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديمغرافية لقطاع غزة".

و انتقد المنسق الأممي -في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك حسبما نقل موقع الأمم المتحدة-  العدوان على غزة ً إن "ما يدور  في غزة هو عدوان بدون أي اعتبار تقريباً لتأثيره على المدنيين".

و قال "يمكننا أن نرى ذلك في النزوح القسري لـ 1.9 مليون مدني، وهو رقم مذهل يصل إلى 85% من إجمالي السكان، الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مراراً وتكراراً مع تساقط القنابل والصواريخ، ويمكننا أن نرى ذلك في الظروف المروعة على الأرض".

و حذّر غريفيث من ازدحام الملاجيء في القطاع و"نفاد" الماء والغذاء و"تزايد خطر المجاعة يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض شروط مستحيلة.

و قال غريفيث إن عدم احترام نظام الإخطار الإنساني يعرض كل تحركات عمال الإغاثة للخطر.

و انتقد الأوضاع الراهنة قائلاً إن "تقديم المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة يكاد يكون مستحيلاً، وإن وصولنا إلى خان يونس والمنطقة الوسطى غائب إلى حد كبير".

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 12:18
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مسؤول الإغاثة الأممي يشدد على ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 11:30     الفئـة : دولــي   شارك

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