مسؤول الإغاثة الأممي يشدد على ضرورة الرفض القاطع لأي محاولة لتغيير التركيبة الديموغرافية في غزة

و انتقد المنسق الأممي -في كلمة خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي في نيويورك حسبما نقل موقع الأمم المتحدة- العدوان على غزة ً إن "ما يدور في غزة هو عدوان بدون أي اعتبار تقريباً لتأثيره على المدنيين".

و قال "يمكننا أن نرى ذلك في النزوح القسري لـ 1.9 مليون مدني، وهو رقم مذهل يصل إلى 85% من إجمالي السكان، الذين أصيبوا بصدمات نفسية وأجبروا على الفرار مراراً وتكراراً مع تساقط القنابل والصواريخ، ويمكننا أن نرى ذلك في الظروف المروعة على الأرض".

و حذّر غريفيث من ازدحام الملاجيء في القطاع و"نفاد" الماء والغذاء و"تزايد خطر المجاعة يوماً بعد يوم"، لافتاً إلى أن جهود إرسال قوافل إنسانية إلى الشمال قوبلت بالتأخير والرفض وفرض شروط مستحيلة.

و قال غريفيث إن عدم احترام نظام الإخطار الإنساني يعرض كل تحركات عمال الإغاثة للخطر.