اليونيسيف تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال

فقد أوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر في تصريحات له امس الجمعة أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديداً ثلاثياً يتمثل في العنف والمرض وسوء التغذية, بينما تظل المساعدات الإنسانية عالقة بين ممرات الوصول والقيود على حركة الإغاثة من قبل جيش الاحتلال.

و أشار إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، ويجب زيادة البضائع التجارية في القطاع لمساعدة السكان على شراء السلع الأساسية وتخفيف التوتر المجتمعي وتحفيز برامج المساعدات النقدية التي تقدمها اليونيسيف.

و دعا المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في تصريحاته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال وفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، والدخول الفوري لكميات الوقود، وحماية البنية التحتية والمدارس والمستشفيات, والسماح بالوصول بالمساعدات إلى الأسر الضعيفة في شمال غزة.