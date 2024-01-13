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اليونيسيف تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:56     الفئـة : دولــي
اليونيسيف تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال

جنيف - أكدت منظمة اليونيسيف أن الأسر الفلسطينية بقطاع غزة وخصوصاً النساء والأطفال منهم يتعرضون لقصف صهيوني بضراوة خلال هذه الفترة، فإما مصيرهم الموت أو إنتشار الأمراض بينهم بسبب سوء التغذية.

فقد أوضح المتحدث باسم منظمة اليونيسيف جيمس إيلدر في تصريحات له امس الجمعة أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديداً ثلاثياً يتمثل في العنف والمرض وسوء التغذية, بينما تظل المساعدات الإنسانية عالقة بين ممرات الوصول والقيود على حركة الإغاثة من قبل جيش الاحتلال.

و أشار إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، ويجب زيادة البضائع التجارية في القطاع لمساعدة السكان على شراء السلع الأساسية وتخفيف التوتر المجتمعي وتحفيز برامج المساعدات النقدية التي تقدمها اليونيسيف.

و دعا المتحدث باسم منظمة اليونيسيف في تصريحاته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال وفتح جميع المعابر المؤدية إلى القطاع، والدخول الفوري لكميات الوقود، وحماية البنية التحتية والمدارس والمستشفيات, والسماح بالوصول بالمساعدات إلى الأسر الضعيفة في شمال غزة.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 10:03
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اليونيسيف تدعو لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:56     الفئـة : دولــي   شارك

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