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عشرة شهداء في قصف صهيوني جديد لمناطق جنوبي قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:53     الفئـة : دولــي
عشرة شهداء في قصف صهيوني جديد لمناطق جنوبي قطاع غزة

غزة - استشهد عشرة فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، أمس الجمعة في قصف طيران الإحتلال الصهيوني أحد المنازل التي تأوي نازحين شرقي مدينة /رفح/ جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي "البريج" و"المغازي" وبلدة "الزوايدة"، في وقت شن طيران الاحتلال غارات على شارع "صلاح الدين"، ومواقع قريبة من مستشفى شهداء الأقصى في /دير البلح/ وسط القطاع، واستهدف بلدة "بني سهيلا" شرقي /خان يونس/، ومناطق أخرى في جنوب شرق المحافظة، و"حي الزيتون" في مدينة غزة.

إلى ذلك، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع "القدرة" في /خان يونس/ جنوبي القطاع، حيث جرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

و استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال امس منزلا في "حي الصبرة" بمدينة غزة.

و منذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الاحتلال عدوانا مدمرا على قطاع غزة، خلف في حصيلة غير نهائية 23 ألفا و708 شهداء، بالإضافة إلى نحو 60 ألفا و5 مصابين، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 10:46
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عشرة شهداء في قصف صهيوني جديد لمناطق جنوبي قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:53     الفئـة : دولــي   شارك

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