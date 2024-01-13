عشرة شهداء في قصف صهيوني جديد لمناطق جنوبي قطاع غزة

من جهتها، قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي "البريج" و"المغازي" وبلدة "الزوايدة"، في وقت شن طيران الاحتلال غارات على شارع "صلاح الدين"، ومواقع قريبة من مستشفى شهداء الأقصى في /دير البلح/ وسط القطاع، واستهدف بلدة "بني سهيلا" شرقي /خان يونس/، ومناطق أخرى في جنوب شرق المحافظة، و"حي الزيتون" في مدينة غزة.

إلى ذلك، انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع "القدرة" في /خان يونس/ جنوبي القطاع، حيث جرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

و استشهد ثلاثة فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال امس منزلا في "حي الصبرة" بمدينة غزة.