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الأمم المتحدة تؤكد مواجهة عائلات غزة أوضاعا إنسانية غير مسبوقة

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:52     الفئـة : دولــي

جنيف - حذرت الأمم المتحدة من مواجهة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة "تهديدا ثلاثيا"، يتمثل في الحرب والمرض بسبب عدم وجود مياه نظيفة والجوع بسبب نقص الطعام، معتبرة الأوضاع هناك "غير مسبوقة".

و أفادت لوسيا إلمى الممثلة الخاصة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/، في تصريحات بعد عودتها من غزة حيث قضت أسبوعا هناك، بأن آلاف الأطفال في القطاع توفوا بالفعل، وأن آلافا آخرين سيموتون أيضا في حال عدم معالجة ثلاث مشكلات ملحة على الفور، وهي الأمان من القصف، ولوجستيات تقديم المساعدات، واستئناف القطاع التجاري.

و أكدت أن حالات الإصابة بالإسهال بين أطفال غزة تضاعفت، خلال الأسبوعين الأخيرين فقط، لتصل إلى 70 ألف حالة، مضيفة أن نحو 135 ألف طفل في خطر كبير من سوء التغذية الحاد.

و شددت المسؤولة الأممية، في تصريحاتها، على ضرورة التوصل العاجل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار الفوري، موضحة أن ذلك يمثل السبيل الوحيد لوقف قتل وإصابة الأطفال والعائلات، وتمكين النقل العاجل للمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

و كانت /اليونسيف/ قد أكدت، في وقت سابق، أن أطفال غزة يواجهون وضعا غير مسبوق، ووصفتهم بأنهم أكثر أطفال العالم بؤسا بسبب العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 98 يوما تواليا.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 10:46
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الأمم المتحدة تؤكد مواجهة عائلات غزة أوضاعا إنسانية غير مسبوقة
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:52     الفئـة : دولــي   شارك

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