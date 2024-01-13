10 شهداء في قصف صهيوني على رفح جنوب قطاع غزة

و قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

و انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

و شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة.

كما قصف طيران الاحتلال الصهيوني حي الزيتون في مدينة غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي.

و في وقت سابق، استشهد ثلاثة أشخاص في قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.