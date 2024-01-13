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10 شهداء في قصف صهيوني على رفح جنوب قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:49     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد 10 فلسطينيين على الأقل، بينهم أطفال، وأصيب أخرون، مساء الجمعة، في قصف طيران الإحتلال الصهيوني لمنزل يأوي نازحين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

و قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي البريج والمغازي وبلدة الزوايدة، وشن طيران الاحتلال غارات على شارع صلاح الدين، وقرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط القطاع.

و انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ جثماني شهيدين من شارع القدرة في خان يونس جنوب القطاع، وجرى نقلهما إلى مجمع ناصر الطبي.

و شن طيران الاحتلال غارات على بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، واستهدف مناطق جنوب شرق المحافظة.

كما قصف طيران الاحتلال الصهيوني حي الزيتون في مدينة غزة، ووصل عدد من الجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي.

و في وقت سابق، استشهد ثلاثة أشخاص في قصف طيران الاحتلال لمنزل في حي الصبرة بمدينة غزة.

و ارتفع عدد الشهداء في العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر، إلى أكثر من 23 ألفا و700 شهيد، إضافة إلى أكثر من 60 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

و أعلن مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، انقطاع التيار الكهربائي وتوقف المولدات الكهربائية بسبب نفاد الوقود بشكل كامل عن المستشفى، ما يترك عشرات الجرحى والمرضى في حالة الخطر.

و كان مدير المستشفى حذر، في وقت سابق، من أن انقطاع التيار الكهربائي يهدد حياة عشرات المرضى والأطفال في العناية المركزة والحضانة، مبينا أن منظمة الصحة العالمية أبلغت إدارة المستشفى أن الوقود سيدخل أمس لكن لم يصل شيء، إلى أن نفد الوقود بشكل كامل امس وتوقفت جميع أقسام المستشفى عن العمل.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 11:14
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10 شهداء في قصف صهيوني على رفح جنوب قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:49     الفئـة : دولــي   شارك

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