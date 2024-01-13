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مفوضية حقوق الإنسان تدعو لضرورة إجراء تحقيقات شفافة محايدة في الإنتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:42     الفئـة : دولــي

جنيف - أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان العدوان الصهيوني على قطاع غزة الذي أدى لإستشهاد أكثر من 23 ألف فلسطيني ثلثيهم من النساء والأطفال منذ بدء العدوان، داعية إلى ضرورة إجراء تحقيقات شفافة محايدة في الإنتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين ومحاكمة مرتكبيها.

و قالت المتحدثة باسم المفوضية ليز تروسل "إن البنية التحتية في غزة تعرضت لتدمير واسع النطاق بما في ذلك المستشفيات والمنازل والمدارس والمخابز والمساجد وشبكات المياه ومرافق الأمم المتحدة".

و شددت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لدواعي إنسانية وإنهاء المعاناة المروعة ووقف الخسائر في الأرواح, ووصول المساعدات الإنسانية للسكان الذين يواجهون مستويات مفزعة من الجوع والمرض.

و سلطت الضوء, على فشل الإحتلال الصهيوني, في احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي كالتمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين, وأن انتهاك هذه الالتزامات يعرض مرتكبها للمسؤولية عن جرائم حرب.

و قالت "إن القصف الصهيوني المكثف على غزة من الجو والبر والبحر, خاصة في دير البلح وخان يونس لا زال مستمرا, حيث فر عشرات الآلاف من المدنيين في السابق بحثا عن الأمان", مطالبةً جيش الاحتلال ب "الحماية الكاملة للمدنيين, بما يتماشى مع إلتزاماتها بموجب القانون الدولي".

و أشارت إلى أن "إصدار الجيش الصهيوني لأوامر إخلاء المدنيين لا يعفيها من التزاماتها القانونية خلال العمليات العسكرية, وأن احتجازها لمئات الأشخاص تعسفيا ولا يعلم أحد عن مكان وجودهم يرقى إلى الإخفاء القسري, مع ورود تقارير لإساءة معاملتهم وتعرضهم للتعذيب".

و دعت إلى إجراء "تحقيقات شفافة محايدة" في تلك الانتهاكات ومحاكمة مرتكبيها وعدم تكرارها, مشيرة إلى "الوضع الإنساني الصعب في شمال غزة حيث لا يوجد غذاء أو ماء أو أي من الضروريات اللازمة للبقاء على قيد الحياة مع منع قوافل الإغاثة من المرور والمساعدات الإنسانية من الوصول, إضافة إلى الوضع غير المحتمل في جنوب غزة مع اكتظاظ السكان بعد نزوح أكثر من 1.3 مليون شخص إلى رفح, التي كان يبلغ تعداد سكانها 300 ألف شخص فقط".

و تحققت المفوضية من استشهاد 330 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع العدوان بما فيها القدس الشرقية, بينهم 84 طفلا, وتهجير المستوطنين لمجتمعات رعوية بأكملها قسريا مع استمرار الإفلات من العقاب على قتل المدنيين الفلسطينيين.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 11:17
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مفوضية حقوق الإنسان تدعو لضرورة إجراء تحقيقات شفافة محايدة في الإنتهاكات المرتكبة ضد الفلسطينيين
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:42     الفئـة : دولــي   شارك

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