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مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف تام للخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاذ الوقود

  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:15     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين المحتلة) - حذر مدير مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، إياد أبو زاهر، يوم الجمعة، من توقف الخدمة الصحية والطبية بسبب نفاد الوقود الذي يشغل مولدات الكهرباء.

و أضاف أبو زاهر في تصريحات صحفية: "منظمة الصحة العالمية أخبرتنا أن الوقود سيدخل المستشفى ظهر امس الخميس غير انه لم يصل بعد".

و قال مدير المستشفى إن "هناك أطفال ومرضى يهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما, محملا جميع جهات الاختصاص المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة إن وقعت".

كما طالب السيد ابو زاهر, دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات وخصوصا مستشفى شهداء الأقصى بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة.

و في وقت سابق من اليوم الجمعة, قالت وزارة الصحة في قطاع غزة, إن 23.708 فلسطينيين على الأقل استشهدوا, وأصيب 60005 آخرين في الغارات الصهيونية المتواصلة, على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر.

آخر تعديل على السبت, 13 جانفي 2024 11:18
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مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف تام للخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاذ الوقود
  أدرج يـوم : السبت, 13 جانفي 2024 09:15     الفئـة : دولــي   شارك

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