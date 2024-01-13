مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من توقف تام للخدمة الصحية والطبية في المستشفى بسبب نفاذ الوقود

و أضاف أبو زاهر في تصريحات صحفية: "منظمة الصحة العالمية أخبرتنا أن الوقود سيدخل المستشفى ظهر امس الخميس غير انه لم يصل بعد".

و قال مدير المستشفى إن "هناك أطفال ومرضى يهددهم الموت بسبب توقف المولدات الكهربائية تماما, محملا جميع جهات الاختصاص المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة إن وقعت".

كما طالب السيد ابو زاهر, دول العالم بالتدخل الفوري لإمداد المستشفيات وخصوصا مستشفى شهداء الأقصى بالوقود قبل الإعلان عن وفاة عشرات المرضى والجرحى والأطفال في أقسام العناية المركزة والحضانة.