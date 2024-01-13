العدل الدولية ترفع جلساتها وجنوب إفريقيا تعلن إخفاق الكيان الصهيوني بدحض الأدلة

و سيقوم قضاة المحكمة ببحث حجج الطرفين بعدما استمعوا أمس الخميس إلى المسوغات والأدلة التي قدمتها جنوب أفريقيا.

و من المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكما بشأن قرار عاجل محتمل حول وقف العدوان الصهيوني, لكنها لن تبتّ سريعا في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.

من جهته, قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا, في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي, إن الاحتلال أخفق في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده, ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.

و وصف لامولا الردود الصهيونية بأنها "غير متوازنة", مبرزا ان الكيان يبدو غير قادر على إدانة أفعال جنوده, مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الصهاينة بشأن الإبادة.

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و أشار إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بسبب القصف الصهيوني.

من ناحية أخرى, نظم مؤيدون للشعب الفلسطيني اليوم الجمعة, مسيرة في لاهاي حاملين أعلام فلسطين, وتابعوا إجراءات المحكمة على شاشة عملاقة في الخارج, وبينما كان الوفد الصهيوني يتحدث رددوا هتاف "كاذب! كاذب!".