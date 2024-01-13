إنقطاع كامل لخدمات الإتصالات والأنترنت على قطاع غزة

غزة - أعلنت شركتا الإتصالات الفلسطينية "بالتل" و"أوريدو فلسطين"، مساء يوم الجمعة، الإنقطاع الكامل لخدمات الإتصالات والأنترنت على قطاع غزة بسبب العدوان الصهيوني المتواصل، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و قالت "بالتل" في بيان - بحسب (وفا) -: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخلوي, الثابت, الإنترنت) على قطاع غزة, بسبب العدوان الصهيوني المستمر".

بدورها, قالت "أوريدو" في بيان مماثل: "مع استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ,فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

و هذه هي المرة السابعة على الأقل, التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل على قطاع غزة, منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر الماضي, علما أن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني في البنية التحتية ونقص الوقود بسبب الحصار, أدى إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

و يرافق انقطاع الاتصالات والإنترنت تصعيد في المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, بالإضافة إلى تعطيل جهود إنقاذ المواطنين وإسعافهم, حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان إلى أكثر من 23700 شهيد, بالإضافة إلى أكثر من 60000 جريح, والآلاف من المفقودين, في حصيلة غير نهائية.