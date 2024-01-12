العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة شهداء العدوان الصهيوني إلى 23708 شهداء

غزة - أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة, اليوم الجمعة, ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الهجمات المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 23.708 شهداء.

وقالت السلطات الصحية, في بيان صحفي اليوم, "نعلن ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 23708 شهداء و60005 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي".

وأشار البيان إلى استشهاد151 شخصا وإصابة 248 اخرين خلال الـ24 ساعة الماضية, مضيفا أن الجيش الصهيوني ارتكب "13 مجزرة" ضد العائلات في قطاع غزة.

وأوضح أن عددا كبيرا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وقال شهود عيان ومصادر محلية, إن الطيران الصهيوني استهدف في وقت سابق منزلا سكنيا قرب مستشفى شهداء الأقصى غرب مدينة دير البلح, مما أدى إلى استشهاد 11 شخصا وإصابة آخرين بجروح بالغة.

وأضاف الشهود أن الطيران عاد في وقت لاحق واستهدف مجموعة من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين جنوب مدخل دير البلح ومنزلا في حي البشارة وسط دير البلح, مما أدى إلى استشهاد واصابة عشرة فلسطينيين على الأقل.