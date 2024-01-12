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الدعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية تهدف لوقف الإبادة الجماعية في غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 17:55     الفئـة : دولــي
الدعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية تهدف لوقف الإبادة الجماعية في غزة

 بريتوريا - قال رئيس جنوب إفريقيا, سيريل رامافوزا, أن الهدف من رفع بلاده دعوى في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني هو وقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة, حسب ما ذكرته مصادر اعلامية اليوم الجمعة.

واوضح رامافوزا خلال مشاركته في اجتماع حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي", أن رفع بلاده دعوى في محكمة العدل الدولية ضد الكيان الصهيوني يأتي بهدف وقف الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية, استمعت امس الخميس إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الصهيوني بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة, واستكملت المحكمة جلساتها اليوم.

وكانت جنوب أفريقيا تقدمت في 29 ديسمبر الماضي, بدعوى من 84 صفحة, عرضت خلالها دلائل على انتهاك الكيان الصهيوني لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة, وتورطه بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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الدعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية تهدف لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 17:55     الفئـة : دولــي   شارك

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