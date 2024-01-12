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السلطات الصحية بغزة: الاحتلال الصهيوني يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 13:56     الفئـة : دولــي

غزة - افادت السلطات الصحية بغزة, اليوم الجمعة, بأن جيش الاحتلال الصهيوني ارتكب 13 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و 248  جريحا.

و قالت السلطات الفلسطينية, في بيان لها, إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 13 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 151 شهيدا و 248  جريحا, حسب ما وصل للمستشفيات فقط خلال ال 24 ساعة الماضية, لترتفع حصيلة العدوان على القطاع الى 23.708 شهيد و 60.005 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

و اضافت بانه " لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا واسع النطاق ضد سكان غزة, خلف استشهاد أكثر 23 ألف فلسطيني, بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. و ادت جرائم الاحتلال "غير المسبوقة" بحق المدنيين الفلسطينيين العزل الى نزوح كبير من شمال القطاع نحو جنوبه.

و حذر مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من اقتراب "لحظة الانفجار" في مناطق النزوح جنوب قطاع غزة بفعل العدوان الصهيوني المتواصل للشهر الرابع.

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السلطات الصحية بغزة: الاحتلال الصهيوني يرتكب 13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 13:56     الفئـة : دولــي   شارك

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