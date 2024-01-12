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لجنة حقوقية صحراوية تطالب المنتظم الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الصحراويين من القمع المخزني

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 13:21     الفئـة : دولــي

العيون المحتلة - أدانت اللجنة الصحراوية للموظفين والعمال الصحراويين المطرودين بشكل تعسفي من طرف الدولة المغربية, مواصلة المخزن سياسة الانتقام من المدافعين والنشطاء الصحراويين الذين يناضلون من اجل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, مطالبة المنتظم الدولي بتحمل مسؤولياته و حماية المدنيين الصحراوين و تمكينهم من كافة حقوقهم الاساسية.

وأكدت اللجنة الحقوقية الصحراوية, في بيان لها, أن الاحتلال المغربي يمعن في سياسة الانتقام من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء الصحراويين العزل, بسبب انشطتهم المناهضة للاحتلال, مبرزة في هذا الاطار تعنيف حقوقيات صحراويات, منذ أيام بمدينة العيون المحتلة,  بسبب احتجاجهن السلمي ضد ما يتعرضن له من تضييق و انتهاك لحقوقهن, في اطار سياسة الانتقام, التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي ضد المدافعين عن حقوق الانسان.

و عبرت اللجنة عن تضامنها مع الحقوقيات في ما تعرضن له من تعنيف, منددة باستمرار سياسة الانتقام من المدافعين والناشطين الصحراويين بالمناطق المحتلة من طرف دولة الاحتلال.

و في السياق, طالبت اللجنة الحقوقية الصحراوية, المنتظم الدولي ب"التدخل الفوري" من أجل وقف كافة أشكال انتقام الدولة المغربية من الصحراويين, كما طالبته بتحمل مسؤولياته كاملة في تمكين الشعب الصحراوي من كافة حقوقه الأساسية, و على رأسها حقه في تقرير المصير و الحرية و الاستقلال.

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لجنة حقوقية صحراوية تطالب المنتظم الدولي بالتدخل لحماية المدنيين الصحراويين من القمع المخزني
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 13:21     الفئـة : دولــي   شارك

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