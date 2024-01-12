فلسطين: ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين إلى 117 منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة

غزة (فلسطين المحتلة) - ارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة, إلى 117 شهيدا, نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي في غزة اليوم, أن عدد الشهداء الصحفيين و الصحفيات ارتفع إلى 117 منذ بدء العدوان على قطاع غزة, وذلك بعد ارتقاء الصحفيين فؤاد أبو خماش ومحمد الثلاثيني.

وأشار البيان إلى أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء العدوان, لمنع نقل الجرائم التي يرتكبها.

للإشارة فإن عدد الصحفيين الذين استشهدوا نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي, يعادل مجموع الصحفيين الذين قتلوا بالعالم خلال عامي 2021 و2022, والذين بلغ عددهم 109 صحفيين.

ويواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة منذ 98 يوما مخلفا دمارا واسعا, الأمر الذي تسبب بنزوح أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة في ظروف إنسانية كارثية تتهددها حصول مجاعة حقيقية, فضلا عن استهدافه الممنهج للمدنيين الذي يخلف يوميا مئات الشهداء والجرحى.