نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال الصهيوني يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

رام الله- أكد نادي الاسير الفلسطيني , أن الاحتلال الصهيوني يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين تحت ذريعة وجود "ملف سري", ولم يستثن الاحتلال الأطفال والنساء, بل واصل إصدار المزيد من الأوامر بحقهم.

وأوضح نادي الأسير في بيان له,، أن عدد الأسيرات المعتقلات إداريا ارتفع إلى 9 أسيرات, بعد إصدار أمري اعتقال إداري بحق المعتقلة ليندا منير جعارة من بيت لحم لمدة ثلاثة شهور, والأسيرة ياسمين عبد الرحمن ابو سرور من بيت لحم لمدة ستة شهور, وهما معتقلتان منذ تاريخ 26 ديسمبر 2023 حيث.

و كشف نادي الاسير, أمس الخميس, أن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ارتفعت منذ 7 أكتوبر الماضي و الى غاية صباح 11 يناير الجاري إلى نحو 5810 فلسطيني, و تشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل, وعبر الحواجز العسكرية, ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط, ومن احتجزوا كرهائن.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

وزادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضي, والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.