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فلسطين: الاحتلال الصهيوني دمر 380 مسجدا و 3 كنائس منذ بدء العدوان على غزة

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 09:45     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين المحتلة)- دمرت قوات الاحتلال الصهيوني 380 مسجدا و3 كنائس في قطاع غزة, منذ بدء العدوان على القطاع قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وأوضح مكتب الإعلام في قطاع غزة في بيان صحفي إن قوات الاحتلال دمرت خلال هذا العدوان على القطاع 140 مسجدا كليا, و240 مسجدا جزئيا, إضافة إلى استهداف وتدمير 3 كنائس.

وأوضح أن هذا الاستهداف للمساجد جاء باستخدام الصواريخ والقنابل, وزن بعضها 2000 رطل من المتفجرات, مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

ويبرز المسجد "العمري الكبير" كأحد أهم المعالم الأثرية والتاريخية التي دمرها القصف خلال الأشهر الثلاثة من عدوانه على القطاع, إذ يعتبر من أقدم مساجد غزة وأكبرها, ويعود جزء منه إلى العصر المملوكي ويتألف من ثلاثة طوابق وتزيد مساحته الكلية على ثلاثة آلاف متر مربع ويتسع لأكثر من ألفي مصل.

كما استهدف الاحتلال الصهيوني كنيسة القديس برفيريوس العريقة, التي تعد أقدم كنيسة في غزة, وتقع في حي الزيتون, وبنيت عام 425 م.

ولم يسلم لا البشر ولا الحجر من العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة حيث يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على مناطق عديدة مستهدفا ليس المدنيين فحسب بل مختلف معالم وآثار غزة بما فيها المساجد والكنائس في محاولة لطمس الوجود الديني والثقافي والتراثي الفلسطيني.

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فلسطين: الاحتلال الصهيوني دمر 380 مسجدا و 3 كنائس منذ بدء العدوان على غزة
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 09:45     الفئـة : دولــي   شارك

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