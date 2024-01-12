فلسطين: استشهاد 10 آلاف طفل خلال نحو 100 يوم من العدوان الصهيوني على غزة

لندن - أعلنت منظمة "أنقذوا الأطفال", (غير حكومية مقرها لندن), عن استشهاد 10 آلاف طفل فلسطيني خلال ما يقرب من 100 يوم من العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وقالت المنظمة, إن هناك 10 آلاف طفل فلسطيني استشهدوا في ما يقرب من 100 يوم من العدوان على غزة.

من جهتها أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال (منظمة حقوقية أهلية مقرها الفرعي في نابلس) بيانا يدين مقتل الأطفال واعتقالهم في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأشارت إلى أن "معدل قتل الأطفال على يد الاحتلال العام الماضي غير مسبوق, ما يدل على أنهم أهداف رئيسية للاحتلال".

وتوقعت ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال بشكل كبير خصوصا في قطاع غزة, في ظل وجود آلاف المفقودين واستمرار الاعتقالات وغير ذلك.

وأوضحت أن "الاحتلال اعتقل خلال عام 2023 الأطفال وعذبهم في المعتقلات العسكرية بشكل تعسفي, وتقدر اعتقال الاحتلال سنويا ما بين 500 و700 طفل".

ويشن جيش الاحتلال الصهيوني, منذ السابع من أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى آخر إحصائية 23 ألفا و469 شهيدا و59 ألفا و604 مصابين معظمهم أطفال ونساء, ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.