Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: 8 شهداء في قصف صهيوني على خان يونس

  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 09:29     الفئـة : دولــي

غزة - استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الخميس، إثر قصف صهيوني استهدف مركبة في حي المنارة بخان يونس، جنوب قطاع غزة, حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة على المركبة، وأخرى استهدفت مجموعة من المواطنين حاولوا إنقاذ المصابين، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء.

كما قصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.

وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما شن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع، المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفا و469 شهيدا، والإصابات إلى 59 ألفا و604 آخرين.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السابع والتسعين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف البري والبحري، تاركا وراءه فظائع ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية .

كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: 8 شهداء في قصف صهيوني على خان يونس
  أدرج يـوم : الجمعة, 12 جانفي 2024 09:29     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.12

كأس افريقيا للأمم لكرة القدم بكوت ديفوار : وزارة الصحة تدعو أنصار الفريق الوطني الى…

24.01.12

فلسطين: الاحتلال الصهيوني دمر 380 مسجدا و 3 كنائس منذ بدء العدوان على غزة

24.01.12

فلسطين: استشهاد 10 آلاف طفل خلال نحو 100 يوم من العدوان الصهيوني على غزة

24.01.12

في اليوم الـ 98 للعدوان ..سقوط عشرات الشهداء والجرحى في قصف صهيوني عنيف على قطاع غزة

24.01.12

وزير خارجية فلسطين يبحث مع مفوض عام "الأونروا" أبعاد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة

24.01.12

الأمم المتحدة: رفض المحتل الصهيوني لدخول القوافل الإنسانية إلى شمال غزة يقلص القدرة على…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.09

صدور النسخة الإنجليزية لمجلة "الجيش" ابتداء من شهر يناير الجاري

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…

24.01.09

تنصيب المجموعة البرلمانية للصداقة "الجزائر- التشيك" 

24.01.10

مجلس الأمة يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي

24.01.10

مجلس الأمن الدولي: الجزائر تمتلك المصداقية للدفع بعجلة الإصلاح

24.01.10

بوغالي يدعو من طهران إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة