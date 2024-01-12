فلسطين: 8 شهداء في قصف صهيوني على خان يونس

غزة - استشهد 8 فلسطينيين، اليوم الخميس، إثر قصف صهيوني استهدف مركبة في حي المنارة بخان يونس، جنوب قطاع غزة, حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة على المركبة، وأخرى استهدفت مجموعة من المواطنين حاولوا إنقاذ المصابين، ما أدى إلى ارتقاء 8 شهداء.

كما قصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.

وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب آخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة.

كما شن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع، المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 23 ألفا و469 شهيدا، والإصابات إلى 59 ألفا و604 آخرين.

ويواصل الاحتلال عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم السابع والتسعين على التوالي، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف البري والبحري، تاركا وراءه فظائع ترقى إلى جرائم الحرب والإبادة الجماعية .