استشهاد 17 فلسطينيا في قصف صهيوني على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

غزة - استشهد 17 فلسطينيا على الأقل، مساء أمس الخميس، في قصف صهيوني على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية وفي قطاع الدفاع المدني في غزة إن 9 أشخاص استشهدوا وجرح اخرون، في قصف استهدف منزلا في منطقة الشوكة، شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها نقلت 9 شهداء خلال استهداف الاحتلال لمنزل عائلة أبو سنيمة في شارع المطار برفح.

واستشهد 8 فلسطينيين اخرين على الأقل، إثر قصف صهيوني استهدف سيارة في حي المنارة بخان يونس.

وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة على السيارة، فيما استهدفت غارة أخرى مجموعة من المدنيين حاولوا إنقاذ المصابين، ما أدى إلى استشهاد ما مجموعه ثمانية أشخاص على الأقل.

وقصفت قوات الاحتلال مبنى الحسن قرب شارع جلال، الذي يضم مرافق ومحلات تجارية في خان يونس.

وكان عدد من المواطنين استشهدوا، وأصيب اخرون، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن، إثر قصف صهيوني استهدف شقة سكنية في حي الصبرة بمدينة غزة. وشن الاحتلال غارات على مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، تركزت بالقرب من المراكز التي تؤوي نازحين.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قالت وزارة الصحة، إن الاحتلال الصهيوني ارتكب 10 مجازر في القطاع راح ضحيتها 112 شهيدا و194 مصابا، خلال أربع وعشرين ساعة فقط، وأوضحت أن هذا هو فقط عدد من وصلوا للمستشفيات.

وأضافت الوزارة -في إفادة صحفية- أنه حسب المعطيات الجديدة ترتفع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 23.469 شهيدا و59.604 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن 70 في المئة من ضحايا العدوان هم من الأطفال والنساء.