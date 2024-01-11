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عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في يومه ال97

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 11:51     الفئـة : دولــي
عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في يومه ال97

غزة (فلسطين المحتلة) - إستشهد عشرات الفلسطينيين و أصيب آخرون في قصف شنه الخميس الإحتلال الصهيوني على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم ال97 من العدوان المتواصل.

و أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) بوصول جثامين ستة شهداء إلى مستشفى "غزة الأوروبي", شرق محافظة خان يونس, جنوب قطاع غزة خلال الساعات ال12 الأخيرة, جراء قصف الاحتلال المتواصل لأنحاء متفرقة في المحافظة.

و أطلق الاحتلال الصهيوني قنابل مضيئة في محيط مجمع "ناصر" الطبي, وفوق مراكز الإيواء التابعة لوكالة "الأونروا" وسط خان يونس, مع استمرار عدوانه البري على المحافظة.

و في محافظة رفح, قصف طيران الاحتلال منزلا و أرضا تؤوي نازحين, ما أدى إلى استشهاد 5 أشخاص على الأقل من بينهم رضيع, وعدد من الجرحى. كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة "الثوابتة", شمال شرق المحافظة ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى.

و استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين من بينهم صحفي و أربعة من طواقم الهلال الأحمر و أصيب آخرون في قصف صهيوني استهدف منزلا ومركبة إسعاف في "دير البلح", وسط القطاع الذي شهد غارات عنيفة شمال مخيم "النصيرات".

كما شن الطيران الحربي الصهيوني غارات على منزل في محيط مستشفى "شهداء الأقصى", ما أدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص بينهم الصحفي أحمد بدير, وجرح آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

و قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال قصفت مركبة إسعاف تتبع لها في شارع "صلاح الدين" عند مدخل "دير البلح", ما أدى إلى استشهاد 6 أشخاص من بينهم 4 من طواقم الإسعاف التابعة لها, وجريحان كان الطاقم يقلهما لتلقي العلاج.

و في حصيلة غير نهائية, ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع أكتوبر إلى 23357, بالإضافة إلى 59410 مصاب, أغلبهم من الاطفال والنساء.

آخر تعديل على الخميس, 11 جانفي 2024 12:44
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عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في يومه ال97
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 11:51     الفئـة : دولــي   شارك

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