الجامعة العربية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية

و قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات صحفية، إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب إفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مضيفا أنها خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الصهيوني.

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه إلى صدور حكم يفضي إلى وقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجل ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسؤولين الصهاينة المتورطين في جريمة الإبادة، بما يعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.