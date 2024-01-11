و قال أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، في تصريحات صحفية، إن الأمانة العامة للجامعة تدعم المسعى الجنوب إفريقي بكل السبل الممكنة من خلال الاستعداد لتقديم ما يخدم القضية ويعزز الموقف الفلسطيني، مضيفا أنها خطوة مهمة ليس فقط نحو وقف إطلاق النار ولكن أيضا مساءلة الاحتلال الصهيوني.
كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه إلى صدور حكم يفضي إلى وقف العدوان على المدنيين في قطاع غزة في أقرب أجل ممكن، ويمهد الطريق أمام محاسبة كافة المسؤولين الصهاينة المتورطين في جريمة الإبادة، بما يعيد للعدالة الدولية مصداقيتها أمام شعوب العالم أجمع.
الجامعة العربية تدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية
أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 09:40 الفئـة : دولــي
القاهرة - أكدت جامعة الدول العربية، دعمها وتأييدها بشكل كامل الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية بتهمة إرتكاب جرائم إبادة جماعية، وخرق إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، معربة عن تطلعها إلى حكم عادل يوقف الحرب العدوانية على قطاع غزة ويضع حدا لنزيف الدم الفلسطيني.
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