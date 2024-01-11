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إستشهاد 19 فلسطينيا في القصف الصهيوني المتواصل على مدينة خان يونس

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 09:28     الفئـة : دولــي

غزة - إستشهد 19 فلسطينيا، فيما أصيب العشرات بجروح في القصف الصهيوني المستمر على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، حسبما أفادت به وزارة الصحة الفلسطينية.

و حسب الوزارة فإن قصف قوات الاحتلال طال عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 19 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح.

في سياق متصل، تُواصل مدفعية وطائرات الاحتلال الصهيوني قصف مخيمات وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

آخر تعديل على الخميس, 11 جانفي 2024 09:44
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إستشهاد 19 فلسطينيا في القصف الصهيوني المتواصل على مدينة خان يونس
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 09:28     الفئـة : دولــي   شارك

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