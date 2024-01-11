إستشهاد 19 فلسطينيا في القصف الصهيوني المتواصل على مدينة خان يونس

الأمم المتحدة: غزة لا تزال تعاني من قصف مكثف -

العدوان الصهيوني على غزة: إرتفاع حصيلة الشهداء الصحافيين والعاملين في قطاع الإعلام إلى 115 منذ 7 أكتوبر -

سوق يناير بتيزي وزو, ملتقى للأصالة والتراث -

الاحتفال برأس السنة الامازيغية : سوق يناير يطل بأول نسخة افتراضية للترويج للمنتجات بوهران -

المجلس الشعبي الوطني: ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة للفترة المقبلة -

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن -

السنة الأمازيغية الجديدة: أهمية إبراز الأبعاد التاريخية والثقافية للهوية الوطنية -

أجهزة التدفئة وكواشف الغاز: سحب ثمانية أنواع من السوق الوطنية لعدم مطابقة المعايير -

توقيع مذكرة تفاهم بين المحافظة السامية للرقمنة وشركة هواوي للاتصالات الجزائر -

السيد عرقاب يستعرض مع الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية آفاق تعزيز الشراكة الثنائي -

بوغالي يدعو من طهران إلى الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة -

كاس افريقيا للأمم 2023: المدربون الأفارقة متواجدون بقوة في كان كوت ديفوار -

الرابطة المحترفة الاولى/موبيليس: داربي شباب بلوزداد - مولودية الجزائر قمة الجولة ال13 -

يناير بغرداية : رفيس الطبق التقليدي الذي يزين مائدة إحياء رأس السنة الأمازيغية الجديدة -

صناعة: السيد عون يبحث مع سفير فيتنام سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين -

باتنة: مسرحية (إيخف نوسقاس) تصنع الفرجة وسط الجمهور في عرضها الشرفي -

البطولة الوطنية الجامعية للشطرنج : تتويج بلال طريفي و سارة لخلف بلقب الطبعة الثامنة -

لن نسمح بتهجير أي فلسطيني من غزة أو الضفة الغربية -

دراجة المضمار / البطولة الأفريقية-2024 (اليوم الاول) : ميداليتان منها ذهبية للمنتخب الجزائري -