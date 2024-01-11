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منظمة الصحة العالمية تلغي سادس مهمة توصيل مساعدات طبية لشمال غزة بسبب "مخاوف أمنية"

  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 08:55     الفئـة : دولــي
منظمة الصحة العالمية تلغي سادس مهمة توصيل مساعدات طبية لشمال غزة بسبب &quot;مخاوف أمنية&quot;

جنيف - ألغت منظمة الصحة العالمية، يوم الأربعاء، سادس مهمة لها لتوصيل مساعدات طبية كانت مقررة لشمال قطاع غزة بسبب ما وصفتها بـ"المخاوف الأمنية".

و قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, خلال مؤتمر صحفي, أن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة, فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر الماضي.

و أكد أن القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائها الوصول إلى المحتاجين, داعيا الكيان الصهيوني إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية.

و كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت الأحد الماضي اضطرارها لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية في ظل استمرار العدوان الصهيوني على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

آخر تعديل على الخميس, 11 جانفي 2024 09:08
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منظمة الصحة العالمية تلغي سادس مهمة توصيل مساعدات طبية لشمال غزة بسبب "مخاوف أمنية"
  أدرج يـوم : الخميس, 11 جانفي 2024 08:55     الفئـة : دولــي   شارك

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