منظمة الصحة العالمية تلغي سادس مهمة توصيل مساعدات طبية لشمال غزة بسبب "مخاوف أمنية"

و قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية, خلال مؤتمر صحفي, أن المهمة الملغاة هي سادس مهمة لشمال غزة تلغيها المنظمة نظرا لعدم الموافقة على طلبات زيارة, فضلا عن عدم تقديم تطمينات أمنية منذ آخر زيارة في 26 ديسمبر الماضي.

و أكد أن القصف المكثف والقيود على الحركة ونقص الوقود وانقطاع الاتصالات يجعل من المستحيل على منظمة الصحة العالمية وشركائها الوصول إلى المحتاجين, داعيا الكيان الصهيوني إلى الموافقة على طلبات منظمة الصحة العالمية والشركاء الآخرين لتقديم المساعدات الإنسانية.