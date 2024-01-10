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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين قرار الاحتلال الصهيوني منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 13:53     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة)  - أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الأربعاء, قرار الكيان الصهيوني, القاضي برفض طلب رابطة الصحافة الأجنبية للسماح لوسائل الإعلام الدولية بالدخول إلى قطاع غزة.

واعتبرت النقابة - في بيان بهذا الخصوص-  القرار "إمعان من قبل مؤسسات الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين وانتهاك صارخ لحرية الإعلام وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب, تضاف إلى جرائمها المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين" التي راح ضحيتها حتى الآن 112 صحفيا.

وطالبت النقابة, كافة المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين ب"الضغط" على الكيان الصهيوني ل"السماح للصحفيين بدخول قطاع غزة من أجل التغطية الاعلامية لجرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني".

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 14:13
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نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين قرار الاحتلال الصهيوني منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 13:53     الفئـة : دولــي   شارك

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