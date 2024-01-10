نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين قرار الاحتلال الصهيوني منع دخول وسائل الإعلام الدولية إلى غزة

واعتبرت النقابة - في بيان بهذا الخصوص- القرار "إمعان من قبل مؤسسات الاحتلال الأمنية والسياسية والقضائية بمنع حرية الحركة والتنقل للصحفيين وانتهاك صارخ لحرية الإعلام وجريمة بحق الإعلام الدولي والصحفيين الأجانب, تضاف إلى جرائمها المروعة بحق الصحفيين الفلسطينيين" التي راح ضحيتها حتى الآن 112 صحفيا.
وطالبت النقابة, كافة المؤسسات الدولية والأممية والاتحاد الدولي للصحفيين ب"الضغط" على الكيان الصهيوني ل"السماح للصحفيين بدخول قطاع غزة من أجل التغطية الاعلامية لجرائم الاحتلال والإبادة الجماعية التي يشنها ضد الشعب الفلسطيني".