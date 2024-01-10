إصابة 12 فلسطينيا خلال إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن مصادر طبية في الهلال الأحمر, بإصابة 12 فلسطينيا بينهم طفل وسيدة مسنة, برصاص الاحتلال وبالضرب.
و أوضحت المصادر ذاتها, أن من بين المصابين 9 شبان, من بينهم 8 أصيبوا بالرصاص الحي وتاسع في اعتداء بالضرب, إلى جانب إصابة طفلين بالرصاص الحي وسيدة مسنة (70 عاما).
و ذكرت مصادر محلية, أن قوات خاصة احتلالية اقتحمت "سوق الحدادين" داخل البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل واعتقل فلسطيني من داخل البلدة.
كما اقتحمت أعداد كبيرة من السيارات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة, وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة, واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.
و أشارت (وفا), إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب وحطمت محتوياتها, فيما سمعت أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.