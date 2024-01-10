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إصابة 12 فلسطينيا خلال إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 13:25     الفئـة : دولــي
إصابة 12 فلسطينيا خلال إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية

القدس المحتلة - أصيب 12 فلسطينيا، بينهم 9 بالرصاص الحي، إثر إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني يوم الأربعاء،مدينة نابلس بالضفة الغربية ومحاصرتها البلدة القديمة فيها.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن مصادر طبية في الهلال الأحمر, بإصابة 12 فلسطينيا بينهم طفل وسيدة مسنة, برصاص الاحتلال وبالضرب.

و أوضحت المصادر ذاتها, أن من بين المصابين 9 شبان, من بينهم 8 أصيبوا بالرصاص الحي وتاسع في اعتداء بالضرب, إلى جانب إصابة طفلين بالرصاص الحي وسيدة مسنة (70 عاما).

و ذكرت مصادر محلية, أن قوات خاصة احتلالية اقتحمت "سوق الحدادين" داخل البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل واعتقل فلسطيني من داخل البلدة.

كما اقتحمت أعداد كبيرة من السيارات العسكرية والآليات المدينة من محاور عدة, وحاصرت جميع مداخل البلدة القديمة, واعتلى عدد من القناصة أسطح المنازل في محيطها.

و أشارت (وفا), إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل ومكاتب وحطمت محتوياتها, فيما سمعت أصوات دوي انفجارات واشتباكات متقطعة في عدة أماكن بالمدينة.

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إصابة 12 فلسطينيا خلال إقتحام قوات الإحتلال الصهيوني مدينة نابلس بالضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 13:25     الفئـة : دولــي   شارك

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