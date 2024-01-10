Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منظمة الصحة العالمية: المساعدات التي تصل إلى غزة "غير كافية ومتأخرة للغاية"

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:54     الفئـة : دولــي

جنيف - دعت منظمة الصحة العالمية يوم الأربعاء، إلى تحسين الوصول إلى قطاع غزة لمساعدة المدنيين الفلسطينيين المحاصرين، مشيرة إلى أن كمية الإغاثة التي تصل إلى غزة "غير كافية ومتأخرة جدا وخاصة في الشمال".

و أكد شون كيسي, منسق فرق الطوارئ الطبية بمنظمة الصحة العالمية أن "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية وخاصة الغذاء في جميع أنحاء غزة و لا سيما في المناطق الشمالية", مضيفا : "الوضع الغذائي في الشمال مروع للغاية ولا يوجد أي طعام متاح تقريبا".

و بدوره, أعرب ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة, الدكتور ريك بيبيركورن, عن مخاوفه بشأن تكثيف الغارات الصهيونية في الجنوب,مشيرا إلى "الخطر الذي يهدد نقل الموظفين والإمدادات بأمان وبسرعة", ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تأخيرات.

و أكد على الحاجة "الملحة" إلى تسهيل حركة قوافل المساعدات الإنسانية والعاملين داخل القطاع "حتى تتمكن المنظمة من الوصول إلى الناس أينما كانوا",مضيفا: "فريقنا جاهز لإيصال المساعدات ولكننا لم نتمكن من الحصول على الأذونات اللازمة للمضي قدما بأمان".

و ذكر موقع الأمم المتحدة أنه من المؤشرات التي تدل على تقلص مساحة العمل الإنساني المنقذ للحياة في القطاع, "هو حقيقة أن منظمة الصحة العالمية لم تصل إلى شمال غزة منذ أسبوعين. ومنذ 26 ديسمبر الماضي ألغت منظمة الصحة العالمية نحو ست بعثات إنسانية كان مخططا لها".

و يشهد قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الصهيوني عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه, إلى جانب القصف العنيف والمستمر على مختلف مناطق القطاع, في وقت تؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن "ضئيلة جدا" مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 12:39
كلـمات مفتـاحيــة :
منظمة الصحة العالمية: المساعدات التي تصل إلى غزة "غير كافية ومتأخرة للغاية"
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:54     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.10

"التسويق الالكتروني في المكتبات الأكاديمية بالجزائر" محور ملتقى علمي بجامعة الجزائر2

24.01.10

كرة القدم (كاس افريقيا للأمم  2023): المنتخبات ال24 ...بالأرقام

24.01.10

تمنراست/ السنة الأمازيغية الجديدة : سكان قرية تاظروك متمسكون بمظاهر إحياء يناير

24.01.10

معالجة المياه بتقنية الأوزون: الحكومة تستمع لعرض حول مشروع طوره فريق بحث علمي

24.01.10

حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في "ظروف حسنة" بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية

24.01.10

الحكومة تدرس تقدم مشروع مركب سحق البذور الزيتية بجيجل 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

24.01.08

وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

24.01.08

مجلس الأمة: عرض نصي القانونين المتعلقين بالحصول على النفقة ومكافحة التزوير

24.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

24.01.09

الجزائر-الاتحاد الأوروبي: التأكيد على أهمية تكثيف علاقات التعاون في كافة المجالات

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…