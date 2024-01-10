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الولايات المتحدة: دعوات إلى مظاهرة مليونية في واشنطن السبت المقبل للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:26     الفئـة : دولــي

واشنطن  - دعت حوالي 240 مؤسسة فلسطينية وعربية واسلامية في الولايات المتحدة الأميركية, أبناء الجاليات والنشطاء من كافة الولايات للمشاركة بكثافة في المسيرة المليونية المقررة يوم السبت المقبل في العاصمة واشنطن, للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ودعا القائمون على المسيرة إلى وقف التمويل الأميركي غير المشروط للإبادة الجماعية الصهيونية بحق الفلسطينيين ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائم الحرب التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي, وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وطالبت هذه المؤسسات, الحكومة الأميركية بإنهاء مشاركتها و تواطئها في جرائم الكيان الصهيوني ضد الإنسانية والمحاسبة الكاملة والسريعة للمسؤولين الأميركيين والصهاينة  المتورطين في هذه الإبادة الجماعية.

وتسعى هذه المؤسسات إلى تأمين وصول أكبر عدد ممكن من المشاركين عبر توفير وسائل النقل من كافة الولايات الأميركية لتسهيل وصولهم الى "ساحة الحرية" يوم السبت المقبل.

ويواصل النشطاء مسيراتهم ومظاهراتهم المنددة باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة والمطالبة بوقفه بشكل فوري, حيث اعتمدوا مؤخرا خطة تقوم على "إغلاق الشوارع والجسور الحيوية" في الكثير من المدن الأميركية لإثارة قضية العدوان الصهيوني المدمر في القطاع عبر المجتمعات المحلية للتأثير على ممثليهم في واشنطن.

وقد شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية, مظاهرات ومسيرات حاشدة, منددة باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة, ومتضامنة مع الشعب الفلسطيني, في ما يتعرض له من جرائم غير مسبوقة وطالبوا بمحاكمة قادة الكيان الصهيوني على جرائمهم.

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الولايات المتحدة: دعوات إلى مظاهرة مليونية في واشنطن السبت المقبل للمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:26     الفئـة : دولــي   شارك

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