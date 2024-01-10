Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 18 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:51     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة) - إعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني، يوم الأربعاء، 18 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و أفادت الوكالة, بأن قوات الاحتلال اعتقلت 9 فلسطينيين من بيت لحم و رام الله و 5 آخرين من مدينة البيرة و جنين, فيما تم اعتقال 4 فلسطينيين من الخليل و أريحا.

و تشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين بشكل يومي, حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني, تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين.

و زادت وتيرة حملات الاعتقال بالتزامن مع العدوان غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي والذي خلف آلاف الشهداء والجرحى من المدنيين العزل, معظمهم من الأطفال والنساء.

آخر تعديل على الأربعاء, 10 جانفي 2024 12:41
كلـمات مفتـاحيــة :
قوات الإحتلال الصهيوني تعتقل 18 فلسطينيا بمناطق مختلفة من الضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:51     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

24.01.10

"التسويق الالكتروني في المكتبات الأكاديمية بالجزائر" محور ملتقى علمي بجامعة الجزائر2

24.01.10

كرة القدم (كاس افريقيا للأمم  2023): المنتخبات ال24 ...بالأرقام

24.01.10

تمنراست/ السنة الأمازيغية الجديدة : سكان قرية تاظروك متمسكون بمظاهر إحياء يناير

24.01.10

معالجة المياه بتقنية الأوزون: الحكومة تستمع لعرض حول مشروع طوره فريق بحث علمي

24.01.10

حملة الحرث و البذر 2023-2024 تجري في "ظروف حسنة" بفضل التدابير التي أقرها رئيس الجمهورية

24.01.10

الحكومة تدرس تقدم مشروع مركب سحق البذور الزيتية بجيجل 

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

24.01.08

عملا بتعليمات رئيس الجمهورية: صب منحة مالية معتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

24.01.08

وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري للتضامن الدائم مع القضية الفلسطينية

24.01.08

مجلس الأمة: عرض نصي القانونين المتعلقين بالحصول على النفقة ومكافحة التزوير

24.01.09

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر

24.01.09

الجزائر-الاتحاد الأوروبي: التأكيد على أهمية تكثيف علاقات التعاون في كافة المجالات

24.01.09

مجلس الأمة: عرض نص القانون المتضمن قواعد الوقاية والحد من أخطار الكوارث أمام اللجنة…