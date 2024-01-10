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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بتحسين إتاحة المساعدات لسكان قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:42     الفئـة : دولــي

 

رفح (مصر) - أعربت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية عن صدمتها إزاء الأزمة الإنسانية، التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وطالبت بشكل عاجل بتحسين إتاحة المساعدات الطبية والإنسانية لسكان القطاع.

و قالت بيربوك في أعقاب زيارة للحدود مع قطاع غزة في مدينة رفح المصرية، امس الثلاثاء "يجب أن يكون هناك الآن رد عاجل على هذه الكارثة الطبية"، وطالبت بأن يتمكن الأطباء في غزة من العمل، وأن يكون لديهم ما يكفي من الأدوية.

كما طالبت أيضا بتحسين وصول المنظمات الإغاثية إلى قطاع غزة، وتحدثت عن وجود 3000 شاحنة محملة بالكامل بالمساعدات رابضة أمام المعبر الحدودي من أجل توفير الإمدادات لـ 1.9 مليون شخص على بعد بضعة كيلومترات داخل قطاع غزة.

و قالت بيربوك: إن "هذه الشاحنات لا يمكن أن تظل تنتظر أياما عند عنق الزجاجة في رفح"، مشيرة إلى أن الحكومة الألمانية ستعمل بكل قواها من أجل هذا الغرض، لكنها شددت في الوقت نفسه على الحاجة إلى توفير ممرات أخرى إلى قطاع غزة.

و يشهد قطاع غزة منذ بدء الاحتلال الصهيوني عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي أزمة إنسانية مروعة نتيجة قطع الاحتلال خدمات الكهرباء والوقود والمياه، إلى جانب القصف العنيف والمستمر على مختلف مناطق القطاع، في وقت يؤكد فيه العديد من المنظمات وفرق الإغاثة أن المساعدات الإنسانية التي وصلت للقطاع حتى الآن ضئيلة جدا مقارنة بحجم الاحتياجات الطارئة.

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وزيرة الخارجية الألمانية تطالب بتحسين إتاحة المساعدات لسكان قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأربعاء, 10 جانفي 2024 11:42     الفئـة : دولــي   شارك

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