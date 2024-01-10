إستشهاد صحفية وطفتلها في قصف صهيوني بخان يونس.. و"الجنائية الدولية" تؤكد تحقيقها في جرائم بحق الصحفيين

غزة - أكدت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، إستشهاد الصحفية هبة العبادلة مع طفلتها في قصف صهيوني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، أكّدت المحكمة الجنائية الدولية، امس أنها تحقق في "جرائم مُحتملة بحق صحفيين" في العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

و كانت منظمة "مراسلون بلا حدود" قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية ومقرها في مدينة لاهاي الهولندية، تحدّثت فيها عن "جرائم حرب على خلفية مقتل صحفيين خلال تغطيتهم الإعلامية" للعدوان على القطاع.

و أعلنت المنظمة غير الحكومية اول أمس الاثنين أن "مكتب المدعي العام كريم خان أكد للمنظمة أن تحقيق هذه الهيئة بشأن فلسطين يشمل جرائم ضد صحفيين".

و أكّدت المحكمة صحّة ما أعلنته المنظمة، وقالت إن "تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الأوضاع في دولة فلسطين يعنى بجرائم مرتكبة ضمن اختصاص المحكمة منذ 13 يونيو 2014".

و حسب أحدث إحصاء لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، فقد استشهد 106 صحفيين وإعلاميين وعاملين في مؤسسات إعلامية، منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي.