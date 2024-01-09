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الأمم المتحدة: الجمعية العامة تعقد جلسة لمناقشة استخدام الفيتو ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 17:04     الفئـة : دولــي
الأمم المتحدة: الجمعية العامة تعقد جلسة لمناقشة استخدام الفيتو ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

نيويورك (الأمم المتحدة) - تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، جلسة لبحث مسألة استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 ضد تعديل اقترحته روسيا على مشروع قرار بشأن الوضع في قطاع غزة.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت في أبريل من العام الماضي إجراء جديدا يخولها أن تجتمع تلقائيا بعد استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن حق النقض(الفيتو)، حتى يتسنى لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التدقيق والتعليق على الفيتو.

وتنعقد جلسة اليوم في أعقاب استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد تعديل روسي على مشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر وكان يدعو إلى إضافة المطالبة بوقف إطلاق النار إلى مشروع القرار الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن القرار الذي تم اعتماده الشهر الماضي ويحمل الرقم 2720 يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال العدوانية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 جانفي 2024 17:08
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الأمم المتحدة: الجمعية العامة تعقد جلسة لمناقشة استخدام الفيتو ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 17:04     الفئـة : دولــي   شارك

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