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الخارجية الفلسطينية تدين الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 13:55     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين المحتلة)  - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, اليوم الثلاثاء, الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ونقلت الوكالة بيانا للخارجية قالت فيه: "إن هذه الممارسات تعبر عن عقلية فاشية استعمارية عنصرية وانحطاط أخلاقي غير مسبوق وتعبر أيضا عن ثقافة الحقد والكراهية والتطرف التي تنكر وجود الفلسطيني في أرض وطنه".

وأشارت الخارجية إلى الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء في طولكرم, عبر دهس مركبة عسكرية صهيونية جثمان أحد الشهداء الفلسطينيين.

واعتبرت الوزارة هذه الجريمة البشعة ترجمة للتحريض العنصري الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن "هذه الجريمة المركبة والوحشية ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في مسلسل جرائم الاحتلال وعناصر مليشيات المستعمرين الإرهابية, وهي تتحدى ضمير الإنسانية وأخلاقياتها, خاصة في ظل ازدواجية معايير دولية مريبة تميز بين الإنسان والإنسان حسب هوية الجلاد والضحية".

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 جانفي 2024 14:14
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الخارجية الفلسطينية تدين الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 13:55     الفئـة : دولــي   شارك

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