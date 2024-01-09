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4296 طالبا إستشهدوا و384 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 12:10     الفئـة : دولــي
4296 طالبا إستشهدوا و384 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني

رام الله (فلسطين المحتلة) - قالت وزارة التربية الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أن 4296 طالبا إستشهدوا، وأصيب 8059 بجروح منذ بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية.

و أوضحت الوزارة في بيان لها, أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان في السابع أكتوبر الماضي, وصل إلى أكثر من 4257 شهيدا, و 7777 جريحا, فيما استشهد في الضفة 39 طالبا وأصيب 282 آخرون, إضافة إلى اعتقال 85.

و أشارت إلى أن 227 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 756 بجروح في قطاع غزة وأصيب خمسة بجروح واعتقل أكثر من 71 في الضفة الغربية.

و لفتت الوزارة, إلى أن 281 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة, ما أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة و7 للتدمير بالكامل, كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

و أكد البيان, على أن الاستهداف الصهيوني للمدارس, طال 90 بالمائة من الأبنية المدرسية والتربية الحكومية التي تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى 29 بالمائة من الأبنية المدرسية لا يمكن تشغيلها لتعرضها لهدم كلي أو أضرار بالغة وأن 133 مدرسة حكومية تم استخدامها كمراكز للإيواء في قطاع غزة.

آخر تعديل على الثلاثاء, 09 جانفي 2024 13:40
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4296 طالبا إستشهدوا و384 مدرسة تعرضت للقصف والتخريب منذ بداية العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 09 جانفي 2024 12:10     الفئـة : دولــي   شارك

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